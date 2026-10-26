La inflación industrial en Asturias se dispara un 44,9% en septiembre por la subida de la energía

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OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales se dispararon un 44,9% en septiembre en Asturias, en relación con el mismo mes de 2025, impulsados por el coste de la energía, según publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El asturiano es el segundo incremento mayor del país, solamente por detrás de Canarias, con un 45,9% y muy por encima que la media nacional, ya que en el total de España la inflación industrial subió hasta el 18,3%, marcando récord en casi cuatro años.

Entre agosto y septiembre, los precios industriales en el Principado de Asturias crecieron un 11,8% y en lo que va de año, un 36,7%.

Fue la energía lo que más subió, con un 78,4% en los últimos 12 meses, mientras que los bienes intermedios incrementaron su precio un 14% y los de equipo un 4,1%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los precios industriales se dispararon un 18,3% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa 5,1 puntos superior a la de agosto y la más elevada desde noviembre de 2022, impulsados también por el coste de la energía, siempre según el INE.

Con la tasa interanual del noveno mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena siete meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en septiembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 16,3 puntos, hasta el 49,8%, la más alta desde octubre de 2022, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, y, en menor medida, del refino de petróleo.

Asimismo, los bienes intermedios aumentaron cinco décimas su tasa interanual, hasta el 7,5%, por el aumento de los precios en la fabricación de productos para la alimentación animal; la forja, estampación y embutición de metales, y la fabricación de pasta papelera, papel y cartón.

Excluyendo la energía, los precios industriales aumentaron su tasa interanual dos décimas, hasta el 3,6%, situándose 14,7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (septiembre sobre agosto), la inflación industrial subió un 4% tras encarecerse un 10,8% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 13,3% el refino de petróleo.