Ingresa en prisión un hombre con antecedentes por venta de droga en el barrio de Versalles de Avilés

AVILÉS, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés ha decretado el ingreso en prisión de un hombre como presunto responsable de un importante punto de distribución de sustancias estupefacientes que operaba principalmente en el barrio de Versalles. El arrestado por la Policía Nacional, vecino de la zona y sin ocupación laboral conocida, era el principal distribuidor de hachís y marihuana en la localidad, centrándose su actividad en el suministro a adolescentes y escolares de centros de secundaria cercanos.

La investigación, llevada a cabo por la Comisaría Local de Avilés, se inició tras detectar la preocupación vecinal por el aumento de desórdenes públicos, agresiones y la sensación de inseguridad generada por la constante afluencia de toxicómanos.

El pasado lunes, día 20, se procedió a la detención del investigado, al que se le intervinieron un total de 4.350 gramos de hachís y 87 gramos de marihuana, además de 3.410 euros en efectivo y diversos útiles para la manipulación y el 'trapicheo' de las drogas.