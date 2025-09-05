Iniciadas las obras de reparación de varios desperfectos en la senda del Río Nora

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, acompañado por el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, han visitado este viernes el inicio de los trabajos para corregir desperfectos en la Senda del Río Nora a su paso por Pola de Siero, Granda y Lugones.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El proyecto contempla cuatro actuaciones.

Una es la reparación de un tramo de senda de 25 metros de longitud a su paso por Colloto, afectado por la caída de un árbol de grandes dimensiones que ha arrastrado el talud en el que se encontraba. Se construirá un muro de carriles hincados y traviesas, se reconstruirá el firme de la senda y del talud contra el río y se repondrá la valla de madera.

También figura la ejecución de una losa de hormigón armado en un tramo 34 metros de largo que presenta grietas en el pavimento y asentamiento del talud contra el río. Se repondrá el firme de aglomerado en caliente y se construirá una escollera de contención en el último tramo de 12 metros que carece de ella.

Otra actuación es la retirada de un bloque de mampostería caído del Antiguo Molín de La Pola y hormigonado del espacio que ha dejado en la estructura.

Además, se repondrán 64 tramos de valla de madera de protección en la Senda de La Cebera a su llegada al núcleo de El Cueto. Durante la rueda de prensa el primer edil explicó que son labores de conservación y mantenimiento en la senda del Río Nora, que es muy transitada y requiere tanto de las tareas

Las obras de reparación de hundimientos en la Senda Nora, con un presupuesto de 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, están incluidas en la modificación de crédito para el uso del remanente líquido de tesorería.