Iniciado el proceso de disolución del CPE de Avilés y la subrogación de trabajadores al nuevo modelo

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OVIEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Patronal de Empresas Estibadoras de Asturias ha informado este lunes de que el proceso de subrogación de los trabajadores del Centro Portuario de Empleo (CPE) de Avilés ya ha comenzado y que el 30% de la plantilla ha formalizado su incorporación al nuevo modelo operativo impulsado por las empresas estibadoras.

Según explica la patronal en una nota de prensa, el acuerdo de disolución del CPE se ha realizado conforme al derecho establecido en la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2022 de 25 de febrero.

Las cinco empresas propietarias del CPE, ninguna de ellas con más del 27% del capital social, votaron por unanimidad a favor de la disolución-

Para las empresas, este paso marca el inicio de una nueva etapa en la organización del trabajo portuario. Confían en que el resto de los profesionales del actual CPE puedan sumarse al proceso en los próximos días, consolidando una "transición ordenada" que permita "garantizar la actividad, el empleo y la estabilidad en el Puerto de Avilés".

En este contexto, la Asociación hace un llamamiento al cese de la huelga de estibadores, al considerar que su prolongación puede suponer un riesgo elevado de pérdida de clientes para el Puerto de Avilés.

La patronal dice que la subrogación de todos los estibadores se ha ofrecido con la convicción de que son esenciales para la actividad portuaria. "Se garantiza el mantenimiento íntegro de todas sus condiciones laborales actuales, previamente negociadas libremente entre los representantes de los trabajadores y la Asociación Patronal, asegurando estabilidad y continuidad en el empleo", afirman.

Las funciones de Administrador y responsable de liderar la liquidación del CPE son asumidas por Alejandro García, quien cuenta con el respaldo de las empresas estibadoras para garantizar la correcta continuidad del proceso.

Según la patronal, una de las prioridades de García será continuar informando al personal que aún no se ha subrogado sobre la importancia de este paso como garantía "para mantener el empleo y asegurar la continuidad de la actividad portuaria, siempre dentro del marco legal y con total transparencia".

La Asociación Patronal agradece a Manuel Álvarez, que ha dimitido, por su dedicación y compromiso durante los últimos seis años al frente del CPE de Avilés.

Al mismo tiempo, la Asociación considera necesario trasladar su preocupación por el clima generado en los últimos días y recordar la importancia de preservar un marco de respeto institucional y personal entre todas las partes implicadas.

"Se han producido episodios de presión y señalamiento público hacia responsables institucionales y profesionales vinculados a la actividad portuaria, situaciones que no contribuyen a favorecer un clima adecuado para el diálogo ni para el desarrollo ordenado de los procesos en marcha", han señalado.

La patronal ve imprescindible que cualquier diferencia se canalice desde "el respeto, la responsabilidad y los cauces propios de la interlocución laboral".

Las empresas estibadoras desean insistir en que continúan manteniendo una actitud abierta al diálogo sobre el proceso de subrogación ya iniciado y sobre su desarrollo práctico, siempre "dentro del marco legal aplicable y con el objetivo de ofrecer seguridad, estabilidad y certidumbre a todas las partes".