Iniciativa pol Asturianu celebra sus 15 años con un nuevo estand en la Feria de Muestras de Gijón

Iniciativa pol Asturianu celebra sus 15 años con un nuevo estand en la Fidma - INICIATIVA POL ASTURIANU

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa pol Asturianu celebra en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) el 15 aniversario de la organización con un nuevo estand, con el que suma ya ocho ediciones consecutivas de presencia en el certamen.

El espacio, ubicado en el pabellón 3-4, frente al Pabellón Central, es más amplio y luminoso que en años anteriores y busca reforzar la visibilidad de la lengua asturiana en el ámbito social, económico y empresarial.

El estand reúne a quince empresas y marcas de sectores como la industria, la agroalimentación, la edición, el audiovisual, la artesanía o las nuevas tecnologías que utilizan el asturiano en su actividad.

Además, el espacio acogerá el próximo 15 de agosto la quinta edición del Día de la Llingua Asturiana en la Fidma y permanecerá abierto durante toda la feria como punto de encuentro para la promoción del idioma.