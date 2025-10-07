Innovación asturiana al servicio de la justicia: premio nacional para estudiantes de Derecho de Oviedo

El ministro Félix Bolaños con los estudiantes asturianos que se llevaron el primero premio del DATAthon. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo se ha alzado con el primer premio del DATAthon del Datafórum Justicia 2025, celebrado la pasada semana en León y presidido por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La propuesta presentada por los estudiantes asturianos fue seleccionada como la solución más innovadora en el sector de la justicia entre proyectos de universidades de todo el país en este foro que reunió a jóvenes universitarios de distintas disciplinas y territorios con el objetivo de proponer soluciones innovadoras para el futuro de la justicia.

El equipo, integrado por Isabella Delgado Muñiz, Vanessa Pérez González, Irvin Tapioles Casado y Alejandro Morís Lara, recibió un premio de 1.000 euros tras desarrollar durante tres jornadas un proyecto centrado en la transformación del sistema judicial a través de la innovación y el uso ético de los datos.

La propuesta ganadora, denominada SIDAC, consiste en un sistema digital para la prevención de la violencia de género, basado en el análisis inteligente de datos y la detección temprana de indicadores de riesgo.

"Estamos muy felices de recibir el reconocimiento, pero aún más de haber vivido la increíble experiencia del DATAfórum Justicia 2025", ha afirmado Isabella Delgado en nombre del equipo. "Nos ha permitido crecer como estudiantes, profesionales y personas, y descubrir de lo que realmente somos capaces", ha añadido.

El equipo de la Universidad de Oviedo ha manifestado su intención de seguir desarrollando el proyecto: "Nuestro deseo es verlo implementado algún día, contribuyendo así a una sociedad más segura, justa e igualitaria. La tecnología puede y debe ser una herramienta para construir un mundo mejor", han señalado.