Intercambio cultural entre jóvenes de Pakistán y del concejo

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero, en colaboración con la Fundación Sarabastall, ha puesto en marcha un proyecto de actividades de intercambio cultural entre chicos y chicas de Pakistán y jóvenes del concejo.

Los jóvenes participantes son Mustafá Muhammad, Hafiza Siddiqa Hanif y Amina Hanif, con edades comprendidas entre los 21 y 25 años. Las dos chicas viajan acompañadas por su padre, Hanif Muhammad. Proceden de la región de Gilgit-Baltistán, situada en el extremo norte de Pakistán, una zona montañosa con una población estimada de entre 1,5 y 2 millones de habitantes. Esta región limita con China, India y Afganistán.

Según han informado el Ayuntamiento de Siero, la forma de vida en la zona se centra en la ganadería y en las actividades de alta montaña.

En Pakistán se encuentran cinco de los catorce "ochomiles", por lo que muchas familias viven del turismo ligado a las expediciones, como es el caso de la familia de Hanif, que reside en el pueblo de Hushe. Las hijas de Hanif, Hafiza Siddiqa y Amina, son de las primeras mujeres alpinistas de Pakistán. Mustafá es guía de montaña. Durante dos semanas estarán realizando visitas a varios centros educativos del concejo. Tras visualizar un vídeo y escuchar a los jóvenes pakistaníes, el alumnado planteó diversas preguntas.

Al Colegio Internacional Meres ha asistido el alcalde de Siero, Ángel García; mientras que al C.P. El Cotayo han acudido la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández; y el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz.