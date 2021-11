Las inundaciones generadas por el temporal avivan el debate político sobre que Asturias asuma la gestión de sus ríos

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las inundaciones generadas en el Oriente de Asturias este pasado miércoles, que obligaron a desalojar el Hospital de Arriondas y que provocaron incidencias en varias carreteras, han puesto en el debate político la gestión de las competencias en materia hidráulica de los ríos que transcurren íntegramente por la comunidad autónoma.

Este mismo viernes, en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, el coordinador general de IX-IU, Ovidio Zapico, aseguraba que, una vez que se había restablecido la situación sin daños humanos, era el momento de decir "alto y claro" que se ha hecho "muy poco durante años para evitar que la situación se repitiese" --en referencia a las inundaciones en Arriondas de 2010--. "Las competencias en la gestión del agua, de los ríos, debe ser asumida por Asturias", ha sentenciado Zapico.

Este mismo diputado preguntó el pasado 13 de septiembre en una comisión parlamentaria al vicepresidente del Gobierno asturiano y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, sobre la transferencia en la gestión de los ríos. Se trata de una posibilidad contemplada en el actual Estatuto.

En ese sentido, Cofiño aseguró que el Principado no descartaba poner en marcha el proceso de reclamación de las competencias pendientes en materia hidráulica, que requiere activar la Comisión Mixta de Transferencias con el Ministerio.

Con todo, Cofiño explicó que de cara a asumir esa transferencia, esta tendrá que venir dotada de recursos de cara a facilitar la gestión directa por parte de los ayuntamientos y el propio Principado.

"Si hay un Estatuto de Autonomía hay que explorar las competencias y es razonable que rellenemos el contenido estatutario impulsando la recepción de las competencias en materia hidráulica", destacó en su momento Cofiño, que con todo llamó a ser "cauteloso" en la asunción de trasferencias, ya que estas parten de una negociación y "tienen que venir bien dotadas de recursos".

Así, afirmó que no se iba a acelerar esa reclamación. "Abriremos el proceso cuando toque, esperemos que en la mayor brevedad, pero la clave no es lo tiempo, es una buena negociación para que no tengamos carencias en un futuro", señaló.

Con todo, ese "cuando toque" podría ser el episodio de lluvias e inundaciones registrado en Asturias el pasado miércoles. El debate sobre esas transferencias está encima de la mesa tras que varias personas tuvieron que ser rescatadas de sus casas por las inundaciones y tras que la red regional de carreteras sufriera 40 incidencias.

Este mismo viernes, la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, denunció durante una visita a las zonas afectadas la "falta de compromiso y responsabilidad" del Gobierno del Principado, que según señaló debía exigir al Ministerio de Medio Ambiente que actúe en los ríos asturianos.

Por su parte, el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, después de calificar de "promesas incumplidas" las obras del plan contra las inundaciones de Arriondas, mencionó la necesidad de prevenir y mantener limpios los cauces de los ríos y arroyos, porque cada año "es la misma historia".

Para finalizar, desde Podemos Asturies ya han anunciado que van a preguntar al Gobierno central y regional sobre la situación de los ríos asturianos y sobre las obras contra las inundaciones en Arriondas.