Investigado un conductor por conducción temeraria y sin puntos tras volcar con su vehículo en el Corredor del Nalón

Un Guardia Civil en el lugar del sinistro. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias ha investigado a un hombre de 48 años, residente en Laviana, como presunto autor de un delito de conducción temeraria y otro por conducir con el permiso sin vigencia, tras un accidente ocurrido el pasado 16 de enero en el Corredor del Nalón (AS-117), en San Martín del Rey Aurelio.

El siniestro, que se saldó sin heridos, causó daños de consideración en el vehículo y en la infraestructura de la vía. El conductor del camión ligero tipo pick-up efectuó un adelantamiento en un tramo recto próximo al centro comercial de El Entrego, se salió de la calzada y el vehículo quedó volcado junto a la plataforma ferroviaria paralela a la carretera.

Tras el siniestro, los dos ocupantes abandonaron el lugar sin señalizar el accidente ni esperar a los agentes. La incidencia obligó a cortar el tráfico en sentido Oviedo y a interrumpir temporalmente la circulación ferroviaria entre Sotrondio y El Entrego-La Oscura, siendo regulado el tráfico por motoristas del Destacamento de Langreo.

La investigación fue desarrollada por un equipo del UNIS desplazado desde Gijón, que realizó inspecciones, comprobaciones documentales y declaraciones de testigos hasta identificar al conductor. Las pesquisas confirmaron que circulaba sin puntos en el carné y que su maniobra era compatible con conducción temeraria.

Durante el proceso, el titular del vehículo -persona distinta al conductor- llegó a denunciar la supuesta sustracción del pick-up, extremo que fue finalmente descartado por la Guardia Civil. Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Laviana.