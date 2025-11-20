Investigado un conductor por quintuplicar la tasa de alcohol permitida en la AS-379

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias, en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico, mantiene activos planes de seguridad vial para prevenir siniestros y garantizar la protección de los usuarios mediante controles proactivos. En el marco de estos operativos, agentes del Destacamento de Tráfico de Ribadesella han investigado a un hombre de 56 años, vecino de la comarca de Jiloca (Teruel), como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser interceptado en la carretera AS-379 (Ribadesella-Llanes), kilómetrio 26,800, durante la madrugada del domingo 9 de noviembre.

El conductor presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol y, tras someterse a las pruebas de alcoholemia, arrojó resultados positivos de 1,43 y 1,30 mg/l de alcohol en aire espirado, más de cinco veces el límite permitido de 0,25 mg/l para conductores generales.

Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia de guardia de Llanes, quien conocerá el caso por conducir con una tasa que supera con creces el límite penalmente establecido de 0,60 mg/l en aire espirado.