La Guardia Civil investiga al conductor de un tractor implicado en un accidente de tráfico

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias han tomado manifestación en calidad de investigado al conductor de un tractor involucrado en un accidente de tráfico ocurrido en una carretera del municipio de Yermes y Tameza. El hombre es de 63 años y vecino del concejo de Yermes y Tameza. La Guardia Civil lo investiga como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia grave por su implicación en un accidente de tráfico.

Los hechos ocurrieron 16 de octubre de 2025, cuando el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Destacamento de Tráfico de Luarca, perteneciente a la Unidad de Investigación de Seguridad vial (UNIS), tuvo conocimiento del intento de eludir responsabilidades por parte del conductor del tractor. Ya en el inicio de las investigaciones se detectaron diversos indicios sospechosos, entre ellos que el lesionado no especificó en el Servicio de Urgencias del Hospital Central de Asturias (HUCA) cómo se había hecho las heridas y traumatismos.

Durante más de dos meses de investigación, los guardias civiles practicaron diversas diligencias, entre ellas la toma de declaraciones testificales, la identificación del vehículo implicado y del lugar de los hechos, la realización de inspecciones oculares, el estudio de la vestimenta y el análisis técnico de las lesiones.

Como resultado de estas actuaciones, se determinó que las lesiones presentadas por la víctima eran compatibles con un siniestro vial ocurrido el 6 de octubre de 2025, en el kilómetro 21,900 de la carretera AS-311 (Grado-Tameza), término municipal de Yermes y Tameza.

El accidente tuvo lugar cuando una persona que viajaba en un tractor sobre el guardabarros de una de las ruedas sufrió una caída a la vía. Tras la caída, fue atropellada y arrastrada por el remolque, resultando herida de gravedad y siendo trasladada al HUCA.

Esta reconstrucción difiere de la versión manifestada por el lesionado en el ámbito sanitario. El conductor del tractor trasladó al lesionado en un turismo hasta el centro hospitalario. Según las declaraciones recogidas, el conductor sugirió al lesionado que indicara en el servicio de urgencias que las lesiones se habían producido por una caída desde una escalera, con el fin de no asumir responsabilidad derivada del siniestro ni afrontar una posible reclamación por las lesiones causadas.

La investigación constató que el vehículo carecía de seguro en vigor y tenía la inspección técnica caducada desde enero de 2012. El conductor ya había sido investigado anteriormente por un hecho similar.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Grado.