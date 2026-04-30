Investigado un joven por una conducción peligrosa en un tramo en obras y poner en riesgo a un operario

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALLADOLID - Archivo

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias ha investigado a un joven de 25 años, vecino de Pontevedra, tras protagonizar una conducción temeraria en un tramo de vía en obras con presencia de maquinaria y operarios. Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado día 17 de marzo, en la carretera AS-112 (Ujo-San Isidro), en el km 42, dentro del término municipal de Aller.

Se trata de una carretera de montaña con trazado sinuoso, curvas de reducida visibilidad y una acusada pendiente. En ese momento, la calzada se encontraba restringida a un único carril debido a los trabajos de mantenimiento, que estaban correctamente señalizados, con limitación de velocidad y prohibición de adelantamiento.

El conductor de un turismo no respetó la señalización establecida, adelantó a un vehículo ignorando las indicaciones del personal de la obra e invadió el carril contrario tras rebasar una línea longitudinal continua. Esta maniobra generó una situación de grave riesgo para el trabajador encargado de la regulación, quien tuvo que apartarse bruscamente de la trayectoria del vehículo para evitar ser atropellado. Tras este incidente, el vehículo continuó la marcha.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Mieres fue alertada por el Centro Operativo de Tráfico (COTA) sobre la circulación irregular de dicho turismo en el tramo. A unos 4 kilómetros del lugar, el vehículo se salió de la vía por el margen derecho y colisionó contra un muro de contención, resultando con daños materiales. Una vez localizado, sus dos ocupantes manifestaron que el conductor había abandonado el lugar tras el siniestro sin aportar información que permitiera su identificación.

Con el fin de esclarecer los hechos, los agentes procedieron a la identificación de los ocupantes y a la realización de las pruebas de alcoholemia y drogas. Uno de ellos, un hombre que presentaba síntomas compatibles con la ingesta de alcohol, arrojó tasas de 0,51 mg/l y 0,54 mg/l en aire espirado, así como un resultado positivo en THC en el test indiciario.

El Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Luarca, perteneciente a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias, asumió la investigación. Durante 18 días se practicaron diligencias, incluyendo declaraciones testificales, inspecciones oculares e informes técnicos, así como actuaciones orientadas a la identificación del conductor del vehículo. Como resultado de las actuaciones practicadas, se determinó que el joven inicialmente identificado como ocupante era, en realidad, el conductor en el momento de los hechos.

En coordinación con la UNIS del Subsector de Tráfico de Pontevedra, donde tenía fijada su residencia, se le investigó como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducción con temeridad manifiesta, poniendo en peligro la vida e integridad de las personas. Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Lena.