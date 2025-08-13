El IPC sube al 3,1% en Asturias en julio

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,1% en Asturias en julio en tasa interanual, seis décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadena dos meses de subidas en Asturias. En términos mensuales, la inflación en Asturias aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,3%.

Donde más subieron los precios en Asturias respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,5% más que en julio de 2024 (+2,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 6,1% más (+1 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,9% más (-0,6 puntos) y vestido y calzado, un 3,9% más (-1,8 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en ocio y cultura, un -0,2% (+0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,1% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 2,7%. Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%). En el lado contrario se situaron Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja(2,3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Ceuta (+0,8%), Baleares (+0,7%) y Asturias (+0,6%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Catalunya (+0,3%) Castilla - La Mancha (+0,3%) y Murcia (+0,3%).