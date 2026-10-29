Isabel Pérez (Vox) señala a Sánchez y Puente como "autores directos" del accidente ferroviario en Urda

La portavoz de Vox para la Agenda España, Isabel Pérez, atiende a los medios en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Vox para la Agenda España, Isabel Pérez, ha trasladado este jueves sus condolencias y solidaridad a las víctimas del accidente ferroviario acontecido este miércoles en Urda (Toledo) y ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como "autores directos" de la tragedia.

En un acto en Oviedo con miembros del partido en Asturias, la representante de Vox ha exigido a Sánchez y Puente que "se dejen de bailecitos" y de "chistecitos", que "dejen de reírse de todos los españoles" y ha advertido que su formación política hará "todo lo posible" por sentar a "este gobierno corrupto y a este gobierno criminal en el banquillo de los acusados".

El motivo, ha explicado Pérez, es que "gastarse el dinero de todos los españoles, que pagan con muchísimo esfuerzo, en el mantenimiento de las vías ferroviarias de marruecos o para colocar a prostitutas en el Minsiterio de Transportes", también "mata". A su juicio, "es inadmisible" que en España "lo importante cada vez funcione peor y la impunidad y la corrupción cada vez funcionen mejor".

Ante este escenario, la portavoz nacional de Vox ha señalado que los españoles tienen el "deber moral" de "echar de este gobierno al presidente" y a todos sus ministros en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Pérez ha enmarcado este suceso junto a otros episodios como la erupción del volcán de La Palma, la DANA en la Comunidad Valenciana, el "abandono" de Ceuta o el accidente ferroviario de Adamuz a principios de año.

En la "tierra de la Reconquista", la representante de Vox ha realizado un llamamiento a la movilización masiva a las urnas el 29 de noviembre para respaldar su programa político y lanzar a "la papelera de la historia" las políticas del Gobierno central y sus "cómplices" entre los que ha situado al presidente asturiano Adrián Barbón. "Vox va a reconquistar cada lugar de España, vamos a llevar la esperanza a todos los españoles", ha asegurado.

Las propuestas de Vox se basan en la "prioridad nacional" en el acceso de ayudas púbicas y a vivienda pública, "re-inmigración" de los inmigrantes ilegales y bajada de impuestos.