Isabel Rodríguez muestra su apoyo al Principado para impulsar medidas que garanticen el acceso a la vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Eduardo Parra - Europa Press

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha expresado este viernes su respaldo al Gobierno del Principado de Asturias y concretamente al presidente de Asturias, Adrián Barbón, para impulsar políticas que garanticen el acceso a la vivienda, destacando la necesidad de priorizar este derecho frente al "negocio".

El Gobierno de Asturias contempla el derecho de tanteo y retracto (compra preferente) en la Ley de Vivienda autonómica. El Principado prepara una modificación legal para establecer "zonas de mercado restringido", permitiendo a la Administración adquirir viviendas a la venta y paralizar nuevas licencias de uso turístico para frenar la especulación.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la ministra ha valorado como una "buena noticia" las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo autonómico en la elaboración de una Ley de Vivienda y ha señalado que "así se defiende el derecho de los asturianos y asturianas, regulando y promoviendo políticas valientes".

Asimismo, Rodríguez ha trasladado el apoyo del Ministerio al Gobierno asturiano para el desarrollo de estas medidas. "Os vamos a apoyar en lo que necesitéis para conseguirlo", ha afirmado.