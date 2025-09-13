IU aboga por abrir el debate en las izquierdas de cara a responder a los riesgos reales de una involución política

OVIEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Asturias celebró este sábado su acto de inicio de curso político con la necesidad de abrir el debate en las izquierdas de cara a responder a los riesgos reales de una involución política. Tanto el coordinador federal, Antonio Maillo, como el de Asturias, Ovidio Zapico, coincidieron en un análisis que sitúa la reacción de las fuerzas progresistas "como clave para poder parar los gobiernos de derecha y extrema derecha que ya se están produciendo tanto en Europa como en EEUU".

"Hay una realidad innegable que no habíamos conocido durante estas casi ya cinco décadas de democracia y es que hoy existe un riesgo real de que la extrema derecha llegue a tener consejeros o consejeras en el Gobierno de Asturias, con todo lo que esto puede suponer", alertó Zapico.

Ovidio Zapico considera que ante eso "la izquierda tiene que hacer una reflexión. "Tiene que saber que si no empezamos a pensar juntos, si no empezamos a alcanzar puntos en común programáticos, si no empezamos a abordar y a pensar cómo vamos a enfrentar y afrontar ese reto que viene por delante, posiblemente, la situación, dentro de dos años, sea muy distinta en Asturias", dijo.

Para Antonio Maillo, Asturias y la presencia de IU en el Gobierno autonómico demuestra que, también en las instituciones, existe otra forma de hacer políticas sociales, gracias a una organización que, ha destacado, "no asume de manera resignada que el fascismo, expresado en organizaciones autotituladas de extrema derecha tengan que entrar en las instituciones españolas arrasando con todos los derechos".

Se trata, según el coordinador federal de IU, de valores como la sanidad pública universal, la educación o las pensiones, además, desde lo que ha calificado como "un orgullo de lo público".

NECESIDAD DE PRESUPUESTOS

Y en este contexto, el coordinador federal de IU ha defendido la necesidad de que el Gobierno de España cuente con unos Presupuestos Generales del del Estado. "Afortunadamente se va a abrir ese debate y vamos a centrar en vivienda, vivienda y vivienda la prioridad política de este presupuesto", ha enfatizado.

Palestina ha sido un elemento clave en este inicio de curso político. Así Maillo ha explicado que España debe ir más allá en las medidas ya adoptarlas frente a este país. "IU, nosotros, hemos empujado para que se tomaran medidas urgentes en la aprobación del embargo de armas y de hecho planteábamos que se tenía que hacer a través de un Real Decreto que paralizara inmediatamente, independientemente del trámite parlamentario, y así se hizo", dijo.