IU acusa a Foro de convertir el Jardín Botánico "en una sala de fiestas para adultos con barra y gogós"

GIJÓN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha acusado este viernes al Gobierno municipal de "dar un paso más en la deriva a la que está sometiendo al Jardín Botánico, que pretende ahora convertir en una sala de fiestas para adultos con barra y gogós". Suárez Llana advierte de que "un jardín botánico no es una discoteca ni esta actividad es compatible con la correcta conservación de un espacio como este".

El edil de IU se refiere a la programación anunciada por el Gobierno local para el próximo Samaín, que incluye para la noche del 31 de octubre una "sesión adultos" que invita a "explorar el jardín en busca de extrañas criaturas y disfrutar de gogós, música, sorpresas, food trucks y bar hasta la medianoche", según consta en una publicación en las redes sociales del propio Jardín Botánico.

Suárez Llana alerta de que "el Botánico es un museo vivo y Foro lo está poniendo en peligro", y recuerda que "sus funciones son la conservación, la investigación y la divulgación de un patrimonio vegetal y natural único, y no otras. El Botánico no es un recinto ferial y mucho menos una sala de fiestas".

Para el portavoz, desvincular el Jardín Botánico del área municipal de Medio Ambiente y volver a gestionarlo desde la concejalía de Festejos "fue un error, lo advertimos en su momento y lo estamos comprobando ahora. Mientras la concejalía de Medio Ambiente planea proteger el parque de Isabel la Católica del ruido con su declaración como zona tranquila, desde Festejos dedican el Jardín Botánico a la presentación de flotas de coches o lo convierten en una discoteca".