IU acusa a Martínez Salvador de frenar desde hace un año la construcción de 300 viviendas públicas en la ciudad

Archivo - El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha asegurado este jueves que "Martínez Salvador lleva un año frenando la construcción de 300 viviendas públicas para alquiler asequible en Gijón.

A este respecto, ha apuntado que el Gobierno local conoce la disposición de la Consejería de Vivienda desde noviembre de 2024 a construir esas viviendas, según una nota de prensa de IU.

Para Suárez Llana, la única razón para no ceder suelo municipal era "que tenía un negocio en marcha con promotores privados para vender viviendas en suelo público a más de 200.000 euros".

En este sentido, ha considerado que el negocio "fracasó" porque los promotores "le dejaron tirado". "Ahora es el momento de las políticas públicas, que no buscan otro beneficio que garantizar vivienda asequible para los gijoneses", ha remarcado.

Por todo ello, ha llamado al Gobierno municipal a "abandonar la confrontación y la bronca que caracteriza su acción política y a colaborar con la Consejería de Vivienda".

Ha incidido, al tiempo, en que el Plan Llave del Ayuntamiento gijonés es la "enésima promesa incumplida" de Martínez Salvador, al que ha considerado un "experto en vender humo".

"Nadie entendería que ante un ofrecimiento del Principado para construir 300 viviendas públicas en Xixón, el Gobierno municipal diga que no", ha recalcado el portavoz de IU,