IU advierte de su rechazo al "rescate" de la AS-II

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OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Asturias ha anunciado este miércoles que se opondrá "frontalmente" al rescate de la autovía AS-II si el Gobierno del Principado no demuestra de forma clara su utilidad y los beneficios reales para la mayoría social.

La secretaria de Organización de IU Asturias, María José Miranda, ha expresado su sorpresa ante la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico plantee esta operación y ha reclamado explicaciones detalladas. "Tendrán que demostrarnos, en primer lugar, su utilidad social y la viabilidad económica de hacerlo en este momento", ha señalado.

Miranda ha subrayado que, en el contexto actual, la comunidad necesita destinar "muchos millones de euros" a políticas de vivienda y a reforzar el ámbito social, por lo que considera que esos recursos estarían "mejor en esas políticas que en el bolsillo de los empresarios".

La formación entiende que el Gobierno debe aclarar el alcance de la medida, que implicaría detraer recursos públicos que podrían dirigirse a áreas prioritarias como la vivienda, la sanidad o los servicios sociales.

Asimismo, IU ha mostrado su preocupación por decisiones que, a su juicio, podrían responder a intereses del denominado "tercio empresarial". En este sentido, ha advertido de que, si no se acredita la utilidad pública de la operación, mantendrá una posición de rechazo en el debate presupuestario.

La dirigente ha insistido en que la organización solo respaldará el rescate si existe una justificación sólida, acompañada de datos concretos que avalen el adelanto del pago del denominado peaje en la sombra.

Desde IU recuerdan que, en las condiciones actuales, este compromiso podría seguir abonándose de forma progresiva hasta 2035, por lo que anticipar ahora ese gasto podría comprometer el desarrollo de políticas que consideran esenciales.

Por todo ello, la formación ha reiterado que cualquier decisión de este calado debe estar plenamente justificada en términos de interés general y no poner en riesgo otras prioridades sociales. "O se nos demuestra utilidad y viabilidad social y económica o estaremos frontalmente en contra de ese rescate", ha concluido Miranda.