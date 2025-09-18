IU califica de "pastiche sin consenso, basado en el programa electoral del PP e intereses de empresas" el PMUS de Oviedo

Los ediles de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez y Gaspar Llamazares, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria ha presentado este jueves sus alegaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Oviedo, en una rueda de prensa encabezada por el portavoz municipal, Gaspar Llamazares, quien ha calificado el documento como "un pastiche o un plagio" que mezcla "una parte teórica que hasta dice que Oviedo tiene metro" con "el programa electoral de la derecha", "un proyecto de obras" e "intereses empresariales".

Llamazares, junto al edil Alejandro Suárez, ha criticado el enfoque del gobierno local, al que ha acusado de "mezclar movilidad con inmovilismo y retroceso" y de "presentar un plan de movilidad sin plan de transporte público, sin consenso y con intereses empresariales detrás". Considera que el plan responde a "obsesiones ligadas a empresas" y no a necesidades ciudadanas, citando como ejemplo la Ronda Norte y la AS-II.

El edil ha denunciado que el documento carece de propuestas específicas para el transporte público, no contempla medidas para la zona rural, periurbana ni metropolitana, y apuesta por infraestructuras que contradicen el espíritu de la movilidad sostenible, como la Ronda Norte, que "hace saltar por los aires la nueva movilidad al ser otra vía de alta capacidad contraria a los valores naturales, centrada en el transporte individual".

En cuanto a la congestión de tráfico en Ciudad Naranco, IU ha pedido que el Ayuntamiento explique por qué no se pacta con el Principado la salida por La Pixarra, alternativa propuesta por el Gobierno asturiano como solución viable frente a la Ronda Norte.

También ha citado los nuevos parkings en el centro urbano, como los previstos en La Escandalera y El Campillín. El grupo municipal ha criticado además la "privatización de plazas de aparcamiento del Cinturón Verde" mientras se crean "nuevos aparcamientos disuasorios" y se introducen dos parking en el "corazón" de la ciudad.

Llamazares también se ha referido a las obras de la Avenida de Galicia por carecer de "carril bici, carril para transporte público y corredor verde", contradiciendo los objetivos del plan de movilidad.

Sobre el transporte público, ha defendido un plan "dialogado con vecinos y fuerzas políticas" que incluya "más frecuencia, mayor accesibilidad y lanzaderas" hacia centros de trabajo.

IU-Convocatoria lamenta que el gobierno del PP no haya consensuado el plan y anuncia que sin cambios en las propuestas, "no va a contar con nuestro apoyo, va a contar con nuestra crítica y nuestro voto en contra".