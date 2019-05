IU comparte "plenamente" el decálogo 'Para un pacto social' de UGT

Publicado 07/05/2019 12:13:12 CET

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, han mantenido este martes una reunión con el número dos de la candidatura autonómica de IU, Ovidio Zapico, en la que han abordado el decálogo 'Para un pacto social', documento con medidas "imprescindibles" para el sindicato de cara a las elecciones del 26 de mayo.

"Venimos de cuatro años de sintonía y de buena relación con los sindicatos y compartimos plenamente el decálogo que nos han presentado", ha afirmado Zapico.

Desde IU apuestan por un gobierno plural de la izquierda en Asturias. "No hay miedo de que la derecha gane en Asturias las elecciones, la derecha no suma y tiene un techo, lo hemos visto el pasado 28 de abril", ha señalado. Desde su punto de vista la derecha "no supone un problema para los trabajadores o la mayoría social de Asturias". "La derecha se presenta aún más fraccionada, habrá cuatro fuerzas políticas en lugar de tres disputando el voto del electorado", ha destacado.

Durante la rueda de prensa que han ofrecido, tras mantener dicho encuentro, ambas partes han insistido en la importancia de que el Estatuto de la industria electrointensiva sea efectivo "ya".

En cuanto al recorte de producción de ArcelorMittal han mostrado su preocupación y esperan que sea "un problema puntual". Según ha explicado Lanero "Arcelor tira de toda la industria asturiana, si Arcelor tiene un problema lo tiene la industria de Asturias y el resto de sectores". Es aquí donde "el Estatuto electrointensivo juega un papel fundamental, siempre dijimos que era urgente e imprescindible", ha añadido.

Desde UGT consideran que el arancel medioambiental es "fundamental". "No tiene sentido cerrar aquí térmicas y comprar CO2 a Marruecos, por tanto los aranceles son fundamentales para que todos compitan en las mismas condiciones", ha precisado el secretario general de UGT.

Lanero ha insistido en la necesidad de establecer aranceles medioambientales "cuanto primero mejor" y también en establecer un coste eléctrico "que haga que España se sitúe en costes eléctricos igual que otros países de la UE, como Alemania".