IU condena una "brutal agresión fascista" sufrida por dos activistas en una de las casetas de San Mateo, Oviedo

Caseta donde ha sucedido la agresión fascista durante las fiestas de San Mateo, en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

U-Convocatoria por Oviedo ha condenado la "brutal agresión fascista" sufrida esta madrugada por dos activistas vinculados a las casetas de Fiestes Populares de San Mateo en la Plaza de la Catedral, después de que, según la formación, un grupo de individuos asaltara el espacio, golpeara la caseta y arrancara carteles, una bandera arcoíris y una pancarta contra el racismo.

Según IU-Convocatoria por Oviedo, los hechos se produjeron una vez cerrada la caseta al público y los individuos profirieron consignas racistas, homófobas y xenófobas durante el ataque, antes de abandonar el lugar al grito de "¡Rojos de mierda! ¡Arriba España!".

La formación ha señalado que los dos voluntarios de la caseta agredidos tuvieron que recibir atención médica en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

IU-Convocatoria por Oviedo ha reclamado al Ayuntamiento que "actúe con responsabilidad" y refuerce las garantías de seguridad durante las fiestas, al considerar que este tipo de comportamientos "no tienen cabida en San Mateo ni en Oviedo".

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha condenado "una agresión absolutamente intolerable que pretende imponer mediante la violencia y el odio unas determinadas ideas".

La formación ha defendido unas fiestas "libres de todo tipo de violencias" y en las que se respeten "las ideas, la diversidad y la pluralidad" de la ciudad. Asimismo, ha considerado "especialmente grave" que los hechos se produzcan en el marco de las fiestas de San Mateo y ha afirmado que presentan "indicios de ser una acción organizada de carácter ultra".

IU-Convocatoria por Oviedo ha instado al equipo de Gobierno a garantizar la seguridad durante las fiestas y a permanecer "especialmente alerta" ante este tipo de actuaciones.