IU considera un "fracaso estructural" el modelo de participación ciudadana y pide un debate público

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado este martes la apertura de un debate público sobre el modelo de participación ciudadana en el municipio y ha denunciado el "fracaso estructural" del sistema actual, al que tacha de burocrático y alejado de las necesidades reales de la población.

Sostiene que el modelo de participación del Ayuntamiento está "agotado" y se ha convertido en un entramado administrativo que no da respuesta efectiva a las propuestas vecinales, pese a que "la ciudadanía participa, propone y reclama". Advierte de que muchos de los espacios participativos han derivado en "lugares de frustración compartida" por la falta de resultados concretos.

En este contexto, el edil reclama una reforma profunda del modelo que garantice órganos "útiles, con capacidad real de decisión, seguimiento efectivo y mayor transparencia". Además, ha solicitado formalmente al Ayuntamiento la convocatoria de un debate público en todos los distritos para reflexionar sobre el sistema de participación, corregir sus errores y "recuperar la confianza ciudadana", con el objetivo de construir "un Oviedo más cercano y sensible a las necesidades de la mayoría de las y los ovetenses".

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo asegura que el análisis de las actas de los Consejos de Distrito y de los consejos sectoriales evidencia "problemas estructurales": las propuestas vecinales se retrasan "años" en su estudio o redacción, dependen en exceso de informes técnicos que pueden modificarlas sin contar con los vecinos y, en numerosos casos, los consejos sectoriales "apenas se convocan", incluso en ámbitos estratégicos como igualdad, infancia o medio ambiente. Esta situación, advierte, provoca "frustración vecinal, desgaste del tejido asociativo y pérdida de confianza en las instituciones".

Llamazares ha señalado que el informe elaborado por su grupo "evidencia los problemas estructurales de los Consejos de Distrito y los consejos sectoriales en Oviedo". "La ciudadanía participa, propone y reclama, pero sus propuestas raramente se materializan. Los retrasos administrativos, la dependencia excesiva de informes técnicos y la falta de seguimiento convierten los espacios de participación en lugares de frustración compartida", ha asegurado.

El concejal ha recordado que "año y medio después de que el propio Ayuntamiento reconociera la necesidad de reformar el modelo, no se ha hecho nada o muy poco" y ha insistido en la urgencia de "un debate público sobre la participación ciudadana" que permita "corregir estos errores y garantizar que las decisiones vecinales se traduzcan en hechos concretos".