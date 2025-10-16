IU-Convocatoria por Oviedo advierte del caos de tráfico en Ciudad Naranco y reclama medidas urgentes

Archivo - Puente de Nicolás Soria, en el barrio de Ciudad Naranco, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha advertido este jueves de la "grave situación de caos de tráfico" que afecta al barrio de Ciudad Naranco tras el inicio de las obras de apertura del vial de la AS-II y ha reclamado una "respuesta inmediata" por parte del Ayuntamiento ante los problemas de movilidad detectados.

El grupo municipal ha registrado una proposición urgente con varias medidas, entre ellas la convocatoria inmediata del Distrito de Ciudad Naranco con participación de asociaciones vecinales y responsables de Urbanismo, la reunión de la Comisión de Participación Ciudadana, el refuerzo de la presencia policial en la zona, la comparecencia del alcalde de barrio y la activación de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.

IU-Convocatoria por Oviedo propone además la creación de un Observatorio Permanente para la Participación Ciudadana con representación del Ayuntamiento, la Consejería de Infraestructuras del Principado y la ciudadanía.

Suárez ha criticado la "falta de planificación" y ha advertido de que la ausencia de información previa está generando "un creciente malestar vecinal". "No entendemos cómo una obra de esta magnitud ha comenzado sin ninguna previsión", señala el edil, que insiste en que la participación vecinal "tiene que ser un proceso constante y real".

El grupo municipal defiende que, pese a los beneficios futuros del proyecto, las administraciones deben garantizar una gestión "más responsable y participativa" de las actuaciones urbanas. "La ciudadanía no puede ser siempre la primera en sufrir las consecuencias", concluye Suárez.