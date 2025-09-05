IU-Convocatoria por Oviedo apoya la huelga de TUA en San Mateo y reclama al Ayuntamiento diálogo urgente

Archivo - Los concejales de IU-Convocatoria por Oviedo Gaspar Llamazares (Portavoz) y Cristina Pontón, en los terrenos del viejo HUCA. - IU-CONVOCATORIA POR OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha expresado este viernes su total apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de TUA, empresa concesionaria del autobús urbano en la ciudad, que han convocado una huelga de tres días durante las fiestas de San Mateo y otros tres en octubre ante la falta de soluciones a sus demandas.

Entre las principales reclamaciones destaca la instalación de aseos para los conductores en las cabeceras de línea. Una necesidad básica para los ediles de IU-Convocatoria por Oviedo, relacionada con la dignidad laboral y la salud, que permanece sin resolver desde hace tiempo.

El grupo municipal han criticado la actitud del equipo de gobierno, especialmente de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, dirigida por Nacho Cuesta, por no responder a las comunicaciones del comité de empresa ni mostrar disposición para abrir un canal de diálogo o mediación entre la empresa y la plantilla.

La concejala Cristina Pontón ha señalado que "no puede haber silencio institucional, ni merma en la calidad del servicio, ni desprecio hacia quienes lo sostienen día a día" y ha exigido al concejal que reciba al comité para atender sus justas reivindicaciones.

Insisten en que la huelga, convocada en plena festividad de San Mateo, es un último recurso que evidencia el abandono institucional que sufre la plantilla de TUA. El grupo insta al Ayuntamiento a asumir su responsabilidad como garante de los derechos laborales en los servicios públicos externalizados y en el correcto funcionamiento del transporte público, y recuerda que Oviedo merece un servicio de calidad que respete a quienes lo hacen posible.