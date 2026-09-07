IU-Convocatoria por Oviedo denuncia que las ordenanzas de 2027 "desaprovechan la oportunidad de abaratar el alquiler"

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha denunciado este lunes que las ordenanzas fiscales municipales de 2027 "desaprovechan una oportunidad para desarrollar una política fiscal más justa y abaratar el alquiler".

A juicio del grupo municipal, la propuesta económica responde a un ejercicio contable destinado a "cuadrar" las cifras del equipo de gobierno local, sin atender a "las necesidades reales" de la ciudadanía ni utilizar la fiscalidad como "herramienta de transformación" para la ciudad.

En relación con el acceso a la vivienda, desde Convocatoria por Oviedo han reclamado la incorporación de medidas fiscales orientadas a favorecer el alquiler asequible y a movilizar los pisos vacíos para incrementar la oferta disponible. Asimismo, solicitan la utilización de los instrumentos tributarios municipales para "avanzar en la renaturalización de Oviedo y hacia una ciudad más sostenible".

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha señalado que es necesario que "pague más quien más tiene y utilizar los recursos municipales para afrontar problemas como el precio de la vivienda, movilizar pisos vacíos y avanzar hacia una ciudad más habitable y sostenible".