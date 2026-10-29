IU-Convocatoria por Oviedo lleva a la Junta preguntas sobre la situación de San Lázaro y Otero

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha registrado, a través de su grupo parlamentario en la Junta General del Principado, varias preguntas dirigidas a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar sobre la situación de los barrios ovetenses de San Lázaro y Otero y las medidas previstas para atender sus necesidades.

La iniciativa da continuidad a la petición que la formación planteó en junio para impulsar un plan de choque que incluya refuerzos en la atención social y sociosanitaria, coordinación entre administraciones, mejoras urbanísticas y comunitarias y una respuesta a las necesidades del centro Cano Mata.

Entre otras cuestiones, IU pregunta si la consejera considera prioritaria la situación de ambos barrios, cuál es la estrategia de su departamento a medio y largo plazo y qué valoración hace de las movilizaciones vecinales. También plantea si está dispuesta a asumir directamente la interlocución con los residentes.

El concejal de la formación, Alejandro Suárez, ha señalado que los vecinos merecen "la misma atención y compromiso institucional que cualquier otra zona de Oviedo" y ha reclamado una respuesta coordinada del Ayuntamiento y el Principado.

La coalición pide un plan con medidas concretas, recursos, plazos y compromisos verificables para abordar las necesidades sociales y de convivencia de San Lázaro y Otero.