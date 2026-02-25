IU-Convocatoria por Oviedo rechaza el parque de baterías en San Esteban tras el informe favorable del Principado

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha reiterado este miércoles su rechazo a la instalación del parque de baterías proyectado en San Esteban de las Cruces, tras conocerse que el Gobierno del Principado ha emitido un informe ambiental favorable.
"Recordamos que dicho informe no supone una autorización definitiva, ya que el proyecto requiere un informe favorable de Ordenación del Territorio. Sin ese requisito, la tramitación no puede considerarse completa ni ajustada plenamente a la legalidad urbanística", ha explicado la formación.
Además han calificado como "insólito" que se hayan dado de paso esas instalaciones, "cuando hay errores de bulto debido a que esa zona ha sido rehabilitada como agrícola y es totalmente inadecuada para instalaciones de ese grupo de baterías".
Junto a esto han recordado el rechazo vecinal existente en la zona y la oposición manifestada por el Ayuntamiento de Oviedo en el pleno municipal que contó con su apoyo. "Consideramos que avanzar en el proyecto sin consenso social ni respaldo municipal es un grave error", han señalado.