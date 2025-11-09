IU-Convocatoria pide una estrategia "real" de renaturalización en Oviedo con presupuesto en 2026

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este domingo que el Ayuntamiento avance en el desarrollo de un modelo de nueva movilidad, una zona de bajas emisiones efectiva y una estrategia integral y "real" de renaturalización urbana que vaya más allá de actuaciones puntuales como el jardín del Fulminato y que tenga presupuesto en 2026.

En nota de prensa, el portavoz Gaspar Llamazares ha explicado que su grupo propone "actualizar las líneas del transporte público y elaborar un Plan Estratégico de Renaturalización que incorpore la renaturalización al modelo de urbanismo y al plan de obras municipal".

"La renaturalización debe ser una estrategia transversal y medible, no una suma de actuaciones aisladas", ha dicho, asegurando que "solo así podrá contribuir de forma efectiva a mitigar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y recuperar espacios verdes para un modelo de ciudad del futuro al servicio de la mayoría social ovetense".