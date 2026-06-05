IU-Convocatoria rechaza las críticas de PSOE y Tomé sobre la declaración de zonas tensionadas en Oviedo

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha rechazado este viernes las críticas vertidas por el Grupo Municipal Socialista de Oviedo y por la diputada Covadonga Tomé en relación con la declaración de zonas tensionadas y ha defendido la coherencia de las propuestas impulsadas por la formación para garantizar el derecho a la vivienda.

"Resulta sorprendente que el PSOE nos acuse de falta de compromiso con las zonas tensionadas apenas unos días después de que hayamos llevado al Pleno una propuesta de Plan Municipal de Vivienda que incluye precisamente el inicio de los trabajos para delimitar posibles zonas tensionadas en Oviedo y medidas para regular el impacto de las viviendas turísticas sobre el mercado residencial", ha señalado Suárez.

El concejal ha recordado además que Oviedo no constituye ninguna excepción en la planificación de la Consejería de Vivienda e incide en que la propia Consejería está trabajando en una nueva fase de identificación de zonas tensionadas en la que Oviedo figura junto a otros concejos como Siero, Corvera o Cudillero.

Por tanto considera Suárez que no existe ninguna exclusión ni bloqueo hacia Oviedo como se pretende trasladar. Suárez ha defendido que la prioridad debe ser aplicar medidas eficaces y duraderas. "No se trata de hacer anuncios para obtener un titular o generar una polémica estéril. Se trata de hacer las cosas bien para que las medidas funcionen y sean útiles de verdad para mejorar el acceso a la vivienda de nuestra gente", ha indicado.

En relación con las declaraciones de la Diputada de Somos Asturies, Covadonga Tomé, el concejal de IU ha lamentado que se recurra a la demagogia y a la simplificación del debate político. "Gaspar Llamazares e IU Oviedo llevan años defendiendo medidas para facilitar el acceso a la vivienda y denunciando la escalada de los alquileres en Oviedo. Reducir este debate a reproches o eslóganes no ayuda a resolver ninguno de los problemas que sufren miles de familias" .

Asimismo, ha rechazado las insinuaciones de quienes sostienen que IU renuncia a determinadas medidas para no incomodar al Partido Popular. "Los acuerdos presupuestarios alcanzados con el equipo de gobierno han permitido arrancar avances concretos para Oviedo que de otro modo no existirían. Pero nuestras posiciones políticas las decide IU y nadie más. No hacemos política para no disgustar a nadie; hacemos política para que las medidas funcionen y sean útiles", ha destacado.

Por último, Suárez ha pedido al PSOE ovetense y a Somos Asturies que abandonen la confrontación estéril.