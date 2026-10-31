IU critica que el Cabildo de Oviedo vete el rodaje de 'La Regenta' para Netflix y pide al alcalde que se pronuncie

Archivo - Claustro de la Catedral de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha criticado la decisión del Cabildo de la Catedral de impedir el rodaje de la nueva adaptación de 'La Regenta', producida por Netflix, y ha reclamado al alcalde, Alfredo Canteli, que defienda la proyección cultural de la ciudad y se pronuncie públicamente sobre el asunto.

La formación considera que el veto, que atribuye a la interpretación del Cabildo sobre el supuesto anticlericalismo de la novela de Leopoldo Alas Clarín, supone un perjuicio para la promoción cultural, económica y turística de Oviedo. A su juicio, la decisión recupera argumentos similares a los utilizados por la jerarquía eclesiástica cuando se publicó la obra en el siglo XIX.

El portavoz de la organización, Gaspar Llamazares, ha calificado de "escandaloso" que se utilicen esos argumentos para cuestionar una obra que considera fundamental para la literatura y la identidad de Oviedo. IU-Convocatoria ha pedido al regidor que abandone el silencio y defienda los intereses culturales de la ciudad.