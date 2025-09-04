IU critica que no haya moratoria a los parques de baterías y Foro replica que no se puede limitar por distancia

Archivo - El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana. - EUROPA PRESS - Archivo

"No vamos a permitir parques de baterías junto a núcleos residenciales", afirma Martínez Salvador

GIJÓN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha acusado este jueves al concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, de "mentir" a los vecinos respecto a la aprobación de una moratoria para la instalación de parques de baterías en todo el concejo, independientemente de la calificación del suelo en que se pretendieran instalar.

Así lo ha señalado, a través de una nota de prensa, Suárez Llana, tras la Comisión de Urbanismo celebrada en este día, en la que, según él, el edil de Foro a través de una pregunta, les ha indicado que "no se va a aprobar ninguna moratoria".

Para Suárez Llana, esta negativa de Foro se debe a que el Ejecutivo municipal no quiere vincular la moratoria a una modificación del Plan General de Ordenación para regular este tipo de instalaciones en el suelo urbanizable, que es de estricta competencia municipal".

El portavoz de IU ha recordado que sin ello no es posible suspender temporalmente las licencias. Ha apuntado que, por el contrario, el Gobierno autonómico ha aprobado una moratoria que impide que se instalen parques de baterías en suelos no urbanizables, que son los suelos de su competencia.

"Foro ha dejado tirados a vecinos como los de Lloreda, que verán cómo Iberdrola instala uno a pocos metros de viviendas habitadas", ha recalcado, al ir a instalarse en suelo industrial, que es competencia municipal.

En respuesta a las acusaciones de IU, Martínez Salvador ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que el compromiso de este Gobierno con los vecinos fue claro: "no vamos a permitir parques de baterías junto a núcleos residenciales", ha remarcado.

Respecto a la Comisión de Urbanismo, ha señalado que lo que indicó es que limitar la instalación de parques de baterías por distancia no es posible, al no haber ningún elemento objetivo que les permita definir la distancia mínima. El edil ha puesto de ejemplo el precedente del PGO con respecto a las gasolineras.

"Lo que pretende el señor Suárez Llana es entrar en un juego político de lo bien que lo hace IU en el Principado y lo mal que lo hace el Ayuntamiento", ha recalcado Martínez Salvador, quien le ha advertido de que "puede jugar solo".