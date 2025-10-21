IU da por superado el "conflicto" en el Gobierno relativo a las conversaciones sobre los presupuestos

La coalición decide romper el pacto de gobierno que tenía con el PSOE en el municipio de Gozón

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

IU ha dado por superado el "conflicto" generado en el Gobierno asturiano en relación a las conversaciones sobre los presupuestos regionales. La semana pasada el consejero de Hacienda y Fondos Europeos confirmó en una conversación parlamentaria que las conversaciones con los grupos parlamentarios empezarían este miércoles 22 de octubre. El anuncio generó malestar en IU, que se quejó por la falta de coordinación del PSOE con su socio de gobierno, Convocatoria-IU. Finalmente, Peláez dijo este lunes que las reuniones se retrasaban hasta la semana que viene.

"El conflicto terminó y ahora las fuerzas políticas tienen que negociar, en un proceso normal, como se ha hecho en los últimos años entre las dos fuerzas que sustentan el gobierno", ha dicho la secretaria de Organización de IU, María José Miranda, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa. Luego llegará el tiempo para las reuniones con los grupos.

Miranda ha dicho que las razones de que Peláez hiciese el anuncio la semana pasada habría que preguntárselas a él. Desde IU sí le han pedido explicaciones por lo ocurrido a la parte socialista del ejecutivo regional, si bien Miranda no ha querido dar detalles sobre las mismas, en unas conversaciones que ha dejado en el marco de la confidencialidad.

Lo importante, para la responsable de IU es que Asturias logre unos presupuestos que se centren en los problemas de la clase trabajadora, que ensanche y mejore los derechos.

"El gobierno goza de buena salud; otra cosa es que de vez en cuando haya que tomarse alguna aspirina en un momento puntual", ha dicho Miranda sobre las relaciones entre PSOE y Convocatoria-IU en el Gobierno del Principado.

ÁMBITO LOCAL

Miranda también ha sido preguntada por lo ocurrido en el municipio asturiano de Gozón, donde IU ha decidido romper el acuerdo de gobierno que tenía con los socialistas. Miranda ha explicado que la coalición es muy respetuosa con las decisiones de las organizaciones a nivel local.

"Son las propias organizaciones locales las que conoce los problemas y los conflictos que puede haber en el concejo, y sus direcciones quienes mejor pueden abordar las soluciones", ha admitido.

Miranda ha comentado que no se le escapa que a nivel local existen problemas en diferentes concejos en las relaciones diarias que mantiene IU con el PSOE. En este sentido ha planteado que quizás sea el momento en que los dos partidos hablen del conjunto de Asturias y de las problemáticas que existen entre ambas formaciones.