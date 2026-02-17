IU debatirá en unos días si recurre ante los tribunales a implantación de las universidades privadas en Asturias

Ignacio Villaverde y Ovidio Zapico - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha respondido este martes al PP que su formación, IU, tomará en unos días la decisión en el seno de los órganos de dirección de si presentan o no recurso judicial ante la implantación como centros adscritos dos universidades privadas, la Antonio de Nebrija en Avilés y Alfonso X el Sabio en Oviedo.

"Se anticipan ustedes a una decisión que los órganos de Izquierda Unida aún han tomado", dijo Zapico ante las dos preguntas al respecto planteadas en el Pleno, una dirigida hacía el mismo y otra hacia el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, sobre la opinión de ambos miembros del Gobierno sobre esta cuestión.

Ha indicado Zapico en que por el momento desde IU están "personados", algo que no debe confundirse con la demanda y será en unos días cuando llegue el debate y tomen la decisión a adoptar. Si ha indicado no obstante el consejero ha indicado que en seno del Consejo de Gobierno ha votado no a este acuerdo para la implantación de las universidades privadas y voto no a la posibilidad de que los alumnos de esos centros hiciesen después sus prácticas en el sistema de salud público, o como votó no ayer a la llegada de Costco a Asturias.

"Y en tanto y en cuanto sea coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, apoyaré y haré mía siempre cualquier decisión que tome mi órgano, la que sea. Estamos analizando, analizaremos su viabilidad jurídica y sabe que pienso que la llegada de estos centros adscritos son tirones innecesarios a un gobierno progresista y que aleja a Asturias de la senda del reformismo y del progresismo y nos acerca peligrosamente a la senda que en Madrid marca la señora Ayuso", dijo.

Por su parte, preguntado por este mismo asunto, El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha indicado que no niega la relevancia de la decisión que tome IU, pero considera que "la valoración de la misma le corresponde a la formación".-

"Lo digo sinceramente y con absoluto respeto a su autonomía. Debe ser Izquierda Unida la que evalúe y sopese bien tanto las consecuencias y el impacto público como las consecuencias políticas que podría acarrear un recurso judicial contra una decisión del gobierno del que forma parte", dijo.

Borja Sánchez ha incidido en que el Gobierno del Principado reafirma su compromiso prioritario con la Universidad de Oviedo, y considera que no hay ninguna duda al respecto.

El primero en preguntar por esta cuestión ha sido el diputado del PP, Andrés Ruíz, que ha advertido al consejero de Ciencia que su compañero de Gobierno, Ovidio Zapico, "quiere ser su aliado, no quiere apoyarle y no quiere es que las cosas le salgan bien".

"Zapico sabe que se acercan unas elecciones, sabe que queda poco tiempo y sabe que lo que tiene que hacer ahora es usar su plataforma para convertirse en el principal partido de su oposición. Cada vez que usted traiga algo, cada vez que usted plantea un proyecto estratégico, un suelo industrial, una inversión para nuestra región, el señor Zapico se va a oponer, porque va a ser el funcionamiento que tiene. Y señor Sánchez, hágame caso, yo sé de esto, el señor Zapico, como político, ni le quiso, ni le quiere, ni le querrá", dijo Ruiz.

Después, su compañero de bancada Manuel Cifuentes, ha indicado que "lo que está ocurriendo en el Gobierno de Asturias no es una anécdota, ni es una diferencia menor, es un auténtico escándalo para un Gobierno de coalición".

"Izquierda Unida es un partido que se sienta en el Consejo de Gobierno, que firma decretos, que cobra sueldos públicos y que luego acude a los tribunales a denunciar lo que ha aprobado el Gobierno. Es un escándalo, es un fraude y además es un engaño", dijo Cifuentes.