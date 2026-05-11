IU exige convocar "de inmediato" la Comisión Mixta para definir el futuro del viejo HUCA

El diputado de Sumar por Asturias, Rafael Cofiño y el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, en el entorno del antiguo HUCA. - IU-CONVOCATORIA POR OVIEDO

OVIEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado este lunes la convocatoria "urgente e inmediata" de la Comisión Mixta encargada de la reorganización y el futuro del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en El Cristo, de la que asegura que no se tienen noticias "desde hace meses".

Según ha señalado Llamazares, dicha comisión -integrada por el Ayuntamiento de Oviedo, el Principado de Asturias, la Seguridad Social y la Universidad de Oviedo- resulta "imprescindible" para garantizar tanto el uso adecuado del espacio sanitario como la revitalización del barrio, una demanda histórica del vecindario.

El portavoz de IU considera que todas las administraciones implicadas deben "recuperar de una vez la utilidad y el funcionamiento efectivo" de este órgano de coordinación, al tiempo que advierte de la necesidad de que cada institución cumpla con sus compromisos. En este sentido, subraya el papel de la Seguridad Social, a la que instan a definir "de manera clara" los usos de la residencia y del centro de rehabilitación.

Asimismo, recuerda que esta cuestión ha sido recientemente trasladada al Congreso de los Diputados a través de una Proposición No de Ley presentada junto al diputado Rafael Cofiño.

Llamazares también ha criticado el clima político en torno al futuro del antiguo complejo sanitario, denunciando un "pim, pam, pum" de carácter electoralista en el que, a su juicio, las distintas administraciones se limitan a intercambiar reproches sin asumir responsabilidades.

Y ha advertido de que "no se puede permitir que el futuro del viejo HUCA quede paralizado por disputas entre administraciones" y ha insistido en que la Comisión Mixta debe volver a funcionar como "herramienta de coordinación y planificación".

"Su correcto funcionamiento es clave para revitalizar el barrio y responder a los vecinos que llevan años reclamando soluciones", ha concluido.