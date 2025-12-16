IU exige la convocatoria urgente de la Comisión de El Cristo para desbloquear la rehabilitación del viejo HUCA

Archivo - Acceso al edificio de Maternidad. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha reclamado este martes al equipo de gobierno local que convoque de manera "urgente" la Comisión para la rehabilitación y reurbanización de la antigua zona sanitaria de El Cristo, actualmente paralizada, con el objetivo de desbloquear un proyecto considerado estratégico para la ciudad y el barrio.

En una nota de prensa, el portavoz del grupo, Gaspar Llamazares, ha subrayado la necesidad de abordar dos cuestiones clave: el traslado del Centro de Transfusiones y de la Unidad de Terapia Transfusional (UTT), que permitiría reiniciar cuanto antes la demolición de los edificios previstos por el Principado de Asturias, y que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defina los usos de la antigua Residencia y del edificio de Rehabilitación, requisito previo para la firma del convenio correspondiente y la aprobación del plan especial que ordenará urbanísticamente toda la zona.

"Exigimos que se convoque de manera inmediata la Comisión de El Cristo porque no podemos permitir que uno de los proyectos urbanos más importantes de Oviedo siga bloqueado por la falta de coordinación institucional", ha afirmado.

Desde IU-Convocatoria aseguran que seguirán presionando para que El Cristo deje de ser un espacio abandonado y se convierta en un ámbito al servicio del interés general y de la ciudad".