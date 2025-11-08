IU fija sus prioridades para la negociación del presupuesto de Oviedo para 2026

Archivo - Vistas de la ciudad de Oviedo desde el Monte Naranco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este sábado un compromiso "claro" con el Real Oviedo y con unos presupuestos "sociales y ambientales" en el marco de la negociación para la elaboración del presupuesto local de 2026.

En una nota de prensa, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha explicado que, además de respaldar las partidas ya previstas para el nuevo centro integrado y la rehabilitación integral del colegio Guillén Lafuerza, la formación hará "especial hincapié" en la inclusión de una partida "suficiente" para la demolición y rehabilitación de las zonas degradadas de Rayo Mercadín, y su desarrollo como franja verde, paso previo al futuro Parque Público del Este.

Asimismo, consideran prioritaria la urbanización de la margen izquierda de la autopista con el objetivo de superar la fractura actual e integrar plenamente los barrios del este de Oviedo.

"Afrontaremos la negociación presupuestaria con espíritu constructivo. Queremos unos presupuestos más sociales, ambientales y comprometidos con los barrios para un Oviedo que mire al futuro"Por otro lado, creemos que el presupuesto debe reflejar un compromiso firme con el Real Oviedo y su consolidación como un equipo de Primera División", ha indicado Llamazares.

Para ello, ha reclamado una "mejora sustancial" del apoyo al club, tanto a nivel general como en actuaciones concretas. IU "insistirá" para que en el 2026 se incluyan partidas específicas para mejorar la accesibilidad al estadio Carlos Tartiere y cumplir los compromisos adquiridos hace tiempo por parte del gobierno municipal.

"Es hora de que el Ayuntamiento cumpla con un Real Oviedo de primera, resolviendo de una vez los graves problemas de accesibilidad del Carlos Tartiere. Este compromiso debe plasmarse claramente en los presupuestos 2026, y se debe estar a la altura garantizando un estadio accesible y digno para toda la afición, ha señalado Llamazares.