IU Gijón lamenta el fallecimiento de Prado Alberdi "tras una vida de compromiso con la clase trabajadora"

Francisco Prado Alberdi.
Francisco Prado Alberdi. - CCOO ASTURIAS
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 9 julio 2026 19:03
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   GIJÓN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Izquierda Unida de Gijón ha lamentado esta tarde el fallecimiento del histórico sindicalista Francisco Prado Alberdi, conocido como 'El Pipas', tras "una vida marcada por su compromiso con la defensa de la clase trabajadora".

   El portavoz municipal de IU Gijón, Javier Suárez, ha trasladado en nombre de la organización local el "profundo lamento por el fallecimiento de un referente de la izquierda de Xixón y de Asturias": "Nos transmitió con su ejemplo ya no la conciencia sino el orgullo de ser clase trabajadora", ha destacado.

   El edil ha destacado la capacidad de Prado Alberdi para "la reflexión calmada y para trasladar los principios a la práctica", asegurando que "no se quedaba en las ideas, las ponía a trabajar". Suárez Llana también ha pusto de relieve "una de sus últimas enseñanzas: que el sindicato, que el sindicalismo, es la última trinchera de los trabajadores contra el neoliberalismo salvaje y el fascismo que viene".

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