IU insta al Ayuntamiento a avanzar en políticas de renaturalización

OVIEDO 18 Ene. (EUROPA PRESS) - El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha presentado una proposición para su debate en la próxima Comisión de Urbanismo para instar al Ayuntamiento a avanzar en políticas de renaturalización, alineando la estrategia municipal frente al cambio climático y el plan de renaturalización en marcha con la Declaración en favor de la biodiversidad y la guía de la estrategia de biodiversidad aprobadas por la Conferencia de Rectores.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha indicado que existe "una clara coincidencia de enfoques entre ambas estrategias", que permite avanzar en un marco común de actuación en "ámbitos clave" como las infraestructuras verdes, la protección de la biodiversidad, la movilidad sostenible y la conectividad ecológica.

A ello IU suma medidas relacionadas con la educación ambiental, la participación ciudadana, la investigación y la innovación, así como con la gobernanza y la planificación, incorporando directrices de gestión medioambiental que faciliten la integración de las zonas verdes y los campus universitarios en su entorno urbano y natural.

APERTURA DE UN DIÁLOGO

En este contexto, la coalición de izquierdas defiende la apertura de un diálogo entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Universidad de Oviedo con el fin de reforzar la colaboración y la coordinación en la aplicación de estas medidas y en la gestión del proceso de renaturalización tanto del conjunto del concejo como de los campus universitarios de El Cristo y El Milán.

"Apostamos por un enfoque conjunto y multidimensional que articule acciones directas, estructurales, formativas y organizativas, así como el impulso de iniciativas específicas en favor de la biodiversidad", ha dicho Llamazares.

A su juicio, "Oviedo tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo urbano más sostenible si es capaz de coordinar esfuerzos institucionales y aplicar criterios ambientales de forma coherente en todas las intervenciones urbanas".