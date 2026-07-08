IU pide cubrir vacantes y ampliar plazas en la Escuela Municipal de Música ante el aumento de la demanda

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado al equipo de gobierno que cubra las vacantes existentes en la Escuela Municipal de Música 'María Teresa Prieto' y que amplíe el número de plazas para dar respuesta al incremento de la demanda.

La formación ha registrado una batería de preguntas que se debatirán la próxima semana en la Comisión plenaria de Educación y Cultura, en las que alerta de la falta de profesorado y del impacto que esta situación está teniendo en la calidad del servicio.

El edil ha señalado que el aumento de la demanda "es una buena noticia" en el ámbito educativo y cultural, pero ha advertido de que el Ayuntamiento "no está dando la respuesta adecuada para mantener con calidad el servicio actual".

En este sentido, ha instado al Consistorio a cubrir las jubilaciones en especialidades como lenguaje musical y guitarra, incrementar las plazas de pianistas acompañantes y cubrir la vacante de coordinación del centro, que considera "fundamental para su buen funcionamiento".

Desde IU han recordado que no es la primera vez que trasladan esta situación, señalando un deterioro en la prestación del servicio y la existencia de quejas tanto de trabajadores como de usuarios, en un contexto en el que cada vez más alumnado queda sin plaza.

Asimismo, Llamazares ha vinculado esta situación con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, al considerar que debe ir acompañada de una apuesta por la formación musical y de un refuerzo del convenio con el Principado que garantice el mantenimiento y crecimiento de la escuela.