IU pide modificar los pliegos del desayuno escolar para evitar que siete menores de Tudela Veguín pierdan el servicio

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha presentado un ruego en el Ayuntamiento en el que solicita la modificación de los pliegos del contrato del servicio municipal de desayuno escolar. El objetivo, según el portavoz Gaspar Llamazares, es evitar que siete alumnos del Colegio Público de Tudela Veguín se queden sin esta prestación el próximo curso, a pesar de que sus familias cumplen con todos los requisitos establecidos para acceder a la ayuda.

Según explica en una nota de prensa, la problemática deriva de la redacción actual de los pliegos de contratación, los cuales fijan un mínimo de 12 comensales para que el servicio pueda ser prestado en un centro educativo. Esta cláusula, advierten desde IU, dejaría fuera al alumnado de Tudela Veguín aun existiendo una necesidad debidamente acreditada.

Por este motivo, reclama al equipo de gobierno local que elimine el criterio de un mínimo fijo común para todas las escuelas del concejo. En su lugar, proponen adaptar las condiciones contractuales a la realidad y a las características específicas de cada centro del municipio. Considera que no se puede aplicar un baremo idéntico sin tener en cuenta el tamaño o la ubicación de las instalaciones, especialmente cuando dicha rigidez se traduce en privar a menores de un recurso básico de conciliación y apoyo social.

Llamazares ha manifestado que "no tiene sentido que un criterio meramente numérico deje sin desayuno escolar a niños y niñas cuyas familias sí cumplen las condiciones para recibir esta ayuda". Asimismo, ha instado al Ayuntamiento de Oviedo a "garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos" y a flexibilizar los contratos para que se amolden a la realidad escolar y "no al revés".