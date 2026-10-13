IU pide un plan integral de mantenimiento de equipamientos culturales y deportivos

Archivo - Teatro Campoamor, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este martes un plan integral de mantenimiento y reforma de los principales equipamientos culturales de la ciudad, empezando por el teatro Campoamor.

En una nota de prensa, el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares, se ha centrado en la renovación de este espacio, "necesaria para garantizar su funcionamiento y la celebración de determinados funciones líricas". Las mejoras deben incluir, a su juicio, la megafonía, el bambolinón, la pintura y el telón, y extenderse también al teatro Filarmónica y al Auditorio.

"No podemos seguir priorizando proyectos nuevos y más vistosos mientras descuidamos el mantenimiento de las instalaciones que ya tenemos. La conservación de nuestro patrimonio cultural y de los equipamientos públicos debe ser una prioridad", ha señalado.

Según Llamazares, los problemas de conservación no se limitan al ámbito cultural, sino que "el mantenimiento no puede abordarse a golpe de incidencias". "Necesitamos planificación, inversión y actuaciones preventivas para evitar el deterioro de las instalaciones y garantizar que estén en condiciones adecuadas para la ciudadanía y para los y las trabajadores", ha dicho.