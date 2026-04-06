IU pide soluciones urgentes ante el "apagón" telefónico en Sobrescobio

Teléfono móvil, foto de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Sobrescobio ha denunciado este lunes la falta de cobertura telefónica en el concejo desde el pasado sábado, una situación que, según la formación, está afectando a la ciudadanía y a la actividad económica local. El portavoz municipal, José Guido, ha alertado de las consecuencias de este "apagón" de líneas móviles, que impide la comunicación y el uso de tarjetas de pago en los comercios.

Guido ha subrayado la gravedad del problema, especialmente en situaciones de emergencia, al señalar que la falta de servicio dificulta contactar con servicios sanitarios o fuerzas de seguridad. "Es una situación grave, porque carecer de teléfono impide, entre otras cosas, llamar a un médico o a las fuerzas de seguridad", ha indicado.

Ante esta situación, IU considera necesaria una actuación inmediata de las administraciones y reclama al Ayuntamiento que contacte con las operadoras o con el Principado para buscar una solución. Asimismo, la formación ha pedido que, una vez restablecido el servicio, se soliciten explicaciones a las compañías para esclarecer lo ocurrido y evitar nuevos fallos.