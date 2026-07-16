IU pide soluciones para las viviendas de Vipasa en La Corredoria en lugar de "confrontación política"

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha solicitado este jueves priorizar las soluciones "rápidas y eficaces" para resolver las incidencias y deficiencias de habitabilidad que afectan a las viviendas públicas de Vipasa en el barrio de La Corredoria, al tiempo que ha rechazado la "confrontación política" en torno a este asunto.

El portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Oviedo, Gaspar Llamazares, ha señalado que "los vecinos necesitan soluciones, no confrontación política". Según ha explicado, el malestar de los residentes es "legítimo" ante los problemas de conservación que arrastran los edificios, por lo que ha considerado prioritario que la sociedad pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) acometa las actuaciones de revisión y mejora previstas "con la mayor rapidez posible".

Para Llamazares, la gestión del parque de vivienda pública "exige una gestión rigurosa, capacidad de escucha y compromiso con el mantenimiento de un parque residencial digno". Por otro lado, la coalición ha criticado la postura del Partido Popular, al considerar que "se equivoca al intentar convertir este asunto en un instrumento de confrontación política".

Desde el grupo municipal han insistido en que la resolución del problema no pasa por "instrumentalizar el malestar vecinal con un objetivo electoralista o partidista", sino por fomentar la colaboración entre las administraciones para atender las demandas de los afectados.