IU plantea compatibilizar la labor de la Fundación Gustavo Bueno con un mayor uso ciudadano del edificio

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OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha valorado el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Fundación Gustavo Bueno para regularizar la cesión de uso del edificio del antiguo sanatorio Miñor, de titularidad municipal, que desde hace casi 30 años alberga la actividad de esta entidad de referencia en el ámbito filosófico y cultural.

El responsable de la coalición considera importante consolidar la relación entre el Consistorio y la Fundación, reconociendo la "histórica aportación" de esta institución a la filosofía, al pensamiento crítico y a la vida cultural de la ciudad, al tiempo que ve en la regularización de la situación una oportunidad para avanzar en una mayor apertura de determinados espacios comunes del inmueble al conjunto de la ciudadanía y del tejido cultural ovetense.

El concejal sostiene que ambas cuestiones son "perfectamente compatibles": garantizar la estabilidad y el desarrollo de la actividad de la Fundación Gustavo Bueno y favorecer que determinadas dependencias y zonas de uso común puedan ser compartidas para actividades de interés general.

En esta línea, defiende que espacios como el salón de actos del edificio, por sus características y capacidad para acoger conferencias, presentaciones, debates y actividades culturales, puedan ponerse a disposición de asociaciones, colectivos y entidades de la ciudad mediante fórmulas de coordinación compatibles con la programación habitual de la Fundación.

Del mismo modo, entiende que el entorno exterior del antiguo sanatorio Miñor reúne condiciones idóneas para albergar actividades culturales, educativas y de participación ciudadana abiertas al conjunto de la población, contribuyendo a reforzar el carácter público de una instalación municipal y a ampliar la red de espacios disponibles para el mundo asociativo y cultural de Oviedo.

"El reconocimiento y la consolidación del trabajo de la Fundación Gustavo Bueno es plenamente compatible con avanzar hacia un modelo más abierto, participativo y conectado con la vida cultural de la ciudad. Esa compatibilidad es la que debe guiar el futuro de este equipamiento municipal", ha señalado Llamazares.