IU y PP acuerdan ampliar la cesión de suelo municipal para vivienda asequible en Oviedo

OVIEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

IU y PP han celebrado este jueves la primera reunión de la comisión de seguimiento del pacto alcanzado entre ambas formaciones en la que han acordado ampliar la cesión de suelo municipal para más vivienda asequible en Oviedo.

En el encuentro han participado, por parte del PP, el segundo teniente de alcalde y concejal de Planeamiento, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, Ignacio Cuesta, y la concejala de Economía y Políticas Sociales, Leticia González, mientras que por IU ha asistido el portavoz municipal, Gaspar Llamazares, y el edil Alejandro Suárez.

Durante la reunión, han reafirmado su compromiso con el incremento de la cesión de suelo municipal para la construcción de vivienda asequible, especialmente destinada a la población joven en régimen de alquiler, siguiendo la línea de actuaciones ya iniciadas, como las 300 viviendas impulsadas el pasado ejercicio. Asimismo, se han analizado nuevas vías e incentivos para la movilización de viviendas vacías en el municipio.

En materia de movilidad, el encuentro ha abordado la revisión de las actuales líneas de autobús urbano con el objetivo de mejorar el servicio a los usuarios, así como la implantación del transporte a demanda en la zona rural.

Las políticas sociales y la atención a la población con menos recursos constituyen otro de los ejes del pacto, junto con el impulso y la agilización de los proyectos estratégicos para la ciudad. En este ámbito, ambas partes han situado como prioridades la recuperación de los terrenos de la antigua fábrica de La Vega y la reactivación de la actividad en la antigua galería comercial del Calatrava, con el objetivo de dinamizar el entorno de Buenavista-El Cristo.