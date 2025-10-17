IU presenta una proposición para exigir la supresión del peaje del Huerna

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha registrado una proposición para su debate en el próximo Pleno del Ayuntamiento, instando a que el Consistorio se adhiera al manifiesto por la supresión del peaje del Huerna, promovido por la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita.

"Criticamos la actitud tibia y poco comprometida del Alcalde y del equipo de gobierno, que, lejos de sumarse formalmente a esta demanda, se han limitado a manifestaciones individuales en redes sociales personales, lo que demuestra una falta de voluntad política para ejercer presión desde la institución que lideran", han señalado desde Convocatoria.

En el Grupo consideran imprescindible que Oviedo, como capital del Principado, adopte una posición institucional "firme" en una reivindicación "ampliamente respaldada por la sociedad asturiana".

Explican que el peaje del Huerna, en la AP-66, constituye desde hace décadas un "agravio comparativo injustificable para nuestra comunidad, tanto desde el punto de vista económico como territorial, más aún cuando la propia Unión Europea ha declarado su carácter ilegal".

Asimismo, han rechazado con rotundidad las recientes declaraciones del Ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que afirmaba que el peaje del Huerna no es un problema para los asturianos

"Estas palabras son profundamente irresponsables y evidencian un grave desconocimiento de la realidad de nuestra tierra. Le recordamos que la supresión del peaje es una exigencia unánime de la sociedad asturiana y una deuda histórica del Gobierno central con Asturias", señalan desde Convocatoria.

"Es hora de que el Ayuntamiento de Oviedo se posicione con claridad en defensa de los intereses de nuestra gente. No valen los paños calientes ni las medias tintas. Asturias no puede seguir pagando este peaje injusto ni un día más", ha manifestado el concejal Alejandro Suárez.