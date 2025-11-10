IU propone un plan de vivienda asequible en la negociación presupuestaria

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha propuesto este lunes un plan de vivienda asequible en la negociación presupuestaria de la ciudad, al entender que "el acceso a una vivienda digna debe ser una prioridad absoluta en la acción política".

El portavoz, Gaspar Llamazares, ha explicado que el objetivo de su grupo es la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda accesible, que permita coordinar los distintos programas y recursos disponibles para garantizar una política de vivienda justa, sostenible y al servicio de la ciudadanía.

A juicio de Llamazares, la vivienda "no puede seguir siendo un bien de especulación", sino que es "un derecho básico que debe ser garantizado por las instituciones públicas".

Durante el presente ejercicio, recuerda IU, se ha impulsado el estudio del impacto de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en el mercado residencial. Para los próximos meses, la formación aspira a "profundizar en la colaboración con el Principado de Asturias con el objetivo de movilizar vivienda vacía y reforzar el apoyo al alquiler asequible".