IU se reafirma en la exigencia de responsabilidades políticas por el accidente de Cerredo

Dirección de IU - IU

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Colegiada de IU se ha reafirmado en la exigencia de responsabilidades políticas por el accidente minero de Zarréu, en el que fallecieron cinco personas. Tras una reunión monográfica para analizar el siniestro, el órgano de dirección de la formación ha considerado que el suceso no fue fruto de la fatalidad, sino de una "arquitectura administrativa" que permitió una actividad ilegal sin las medidas de seguridad necesarias para minimizar riesgos.

Por este motivo, la organización ha reclamado dimisiones inmediatas ante los fallos que se han constatado tanto en la Comisión de Investigación como en el informe encargado por la Administración del Principado. Asimismo, la formación ha solicitado que se incluyan las responsabilidades administrativas correspondientes al Ayuntamiento de Degaña y a su alcalde en relación con la concesión de licencias.

La diputada Delia Campomanes ha explicado que esta posición, respaldada por unanimidad, responde a un análisis detallado del informe de la Inspección General de Servicios. La parlamentaria ha calificado el documento como "profundo, detallado y bien trabajado", subrayando que sus conclusiones son "bastante claras". En este sentido, ha insistido en que las responsabilidades políticas deben asumirse con independencia de los posibles tiempos judiciales.

Campomanes también ha enfatizado la necesidad de que la dirección de IU se mantenga firme frente a la postura del PSOE. Según ha manifestado, se trata de una cuestión ética y política ante la gravedad de lo sucedido. La diputada ha recalcado que "no se puede jugar" con un tema en el que se han producido cinco muertes y ha apelado a la seriedad en el tratamiento de la información.

Finalmente, la representante de la formación ha señalado que IU se encuentra actualmente elaborando alegaciones al dictamen de la Comisión de Investigación. No obstante, ha reiterado que la organización mantiene su postura sobre la necesidad de que se produzcan dimisiones inminentes. La diputada ha concluido que la actitud de su grupo ha sido de responsabilidad y rigor ante la importancia de los hechos analizados.