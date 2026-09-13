IU rechaza la "equidistancia" de Canteli ante la agresión a Jorge Fernández y Rubén Rosón

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Oviedo ha rechazado las declaraciones del alcalde, Alfredo Canteli, sobre la agresión sufrida por Jorge Fernández y Rubén Rosón durante las fiestas de San Mateo y le ha reclamado una condena "clara, firme y sin medias tintas" de lo ocurrido.

La formación ha criticado que Canteli haya señalado que necesita conocer "las dos versiones" de los hechos y ha considerado que esta postura "banaliza" una agresión que, según IU, quedó registrada en vídeo. El concejal Alejandro Suárez ha defendido que "no necesitamos dos versiones para condenar una agresión que, además, ha quedado registrada en vídeo".

IU ha anunciado además que llevará al próximo Pleno una iniciativa para que el Ayuntamiento se pronuncie contra la agresión y contra "cualquier manifestación de violencia fascista". Suárez ha reclamado asimismo una rectificación al alcalde y ha señalado que "en una democracia avanzada no debe haber espacio para la equidistancia ante el fascismo".